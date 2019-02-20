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Общество

Мирон Литвак: Важно, чтобы дети играли на качественном инструменте

20 февраля 2019 года, 09:50

В музыкальные школы и школы искусств Псковской области поступила очередная партия новых музыкальных инструментов. Пианино, главная особенность которых рояльный звук, получили сразу три детских музыкальных школы города Пскова — № 1, 2 и 5, а также Детская школа искусств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В музыкальной школе № 5 в числе первых подарок оценил один из известных псковских музыкантов, педагог, основатель детской школы духовых инструментов Мирон Литвак.

«Очень редко можно встретить инструмент, который сочетает в себе компактность пианино и объемный, глубокий звук рояля. Важно, чтобы дети играли на качественном инструменте. Мы очень рады такому подарку», - сказал музыкант.

Новым инструментам еще предстоит пройти настройку. Сейчас их внутренние механизмы защищены специальными предохранителями. Первыми коснуться клавиш смогут только профессиональные настройщики.

Напомним, ранее новые инструменты уже поступили в детские школы искусств и музыкальные школы Порхова, Дно, Гдова, Плюссы и Дедовичей, а также в Детскую музыкальную школу № 4 города Пскова. В ближайшее время в Псковскую область поступит еще 14 новых фортепиано.

Поставки организованы по поручению президента Владимира Путина о разработке правительством РФ мер поддержки производства музыкальных инструментов для оснащения организаций дополнительного образования. Исполнителем поручения является министерство промышленности и торговли РФ, а список школ-получателей инструментов определен министерством культуры РФ.

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