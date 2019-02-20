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Общество

Из-за пьяного псковича пассажиры псковского автобуса №6 оказались на улице

20 февраля 2019 года, 09:41

В понедельник, 18 февраля, в районе Дома офицеров около 15.00 пьяный мужчина разбил стекло в салоне псковского автобуса, следовавшего по маршруту №6. Пассажиры «шестерки» остались на улице, потому что автобус сняли с маршрута для проведения экстренного ремонта по замене стекла.

Осколки стекла, в основном, попали на проезжую часть.
Фото предоставлено пресс-службой ГППО «Псковпассажиравтотранс».
Автобус благополучно отремонтировали и уже с 19 февраля он вышел на свою линию.

- Вот так забава по проверке городского автобуса на прочность обернулась разрушенными планами псковичей, приправленными негативными эмоциями. Всё могло бы быть совсем иначе, если бы каждый из нас берег то что имеет, и не важно имеет в собственном доме или в своем родном городе, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе автотранспортного предприятия.

Отметим, что для находящихся рядом транспортных средств инцидент обошелся без последствий.

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