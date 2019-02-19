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Общество

До 7 лет заключения грозит главе Новоржевского района

19 февраля 2019 года, 20:20

В отношении главы Новоржевского района Псковской области Михаила Пашкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Псковской области.

По версии следствия, чиновник пытался перевести активы муниципального предприятия-банкрота на счета другой организации. Прокурором Новоржевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей либо назначение принудительных работ на срок до пяти лет. Кроме того, осужденный по этой статье может быть лишен свободы на срок до семи лет.

В прокуратуре пояснили, что глава муниципалитета умышленно подписал постановление, по которому активы госпредприятия переводились на счета другой фирмы, чтобы избежать наложения ареста на убыточное предприятие.

Дело передано в Псковский областной суд, чтобы исключить конфликт интересов.

Как пояснил «Псковской правде» председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев, дела о превышении должностных полномочий к подсудности областного суда не относятся.

- Речь идет об изменении территориальной подсудности. По-видимому, судьи Новоржевского суда заявили себе самоотвод, поскольку знают этого человека и не смогут объективно рассмотреть дело. В этом случае существует порядок, по которому дело может быть передано в областной суд. А суд изменяет территориальную подсудность этого дела и направляет его для рассмотрения в другой суд районного звена. Мы не можем рассмотреть дело, которое не относится к подсудности областного суда,- сказал он.

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