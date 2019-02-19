Объединенный псковский музей будет создаваться путем слияния двух музеев на равных правах

Реорганизация Псковского и Изборского музеев будет проходить путем слияния, которое предполагает объединение двух музеев на равных правах. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на заседании региональной Общественной палаты.

Жанна Малышева напомнила, что в конце августа 2018 года в ходе визита министра культуры РФ в Псковскую область губернатору Михаилу Ведерникову удалось достигнуть договоренности с министром передаче на федеральный уровень двух государственных музеев.

- Это очень значимое событие для нашего региона. Работа по возможной федерализации наших ведущих музеев велась на протяжении 13 лет. И администрация области и музейное сообщество предпринимало неоднократные попытки, но вопрос не находил положительного решения. И в конце августа 18 года у нас появилась такая возможность. Наши музеи являются хранителями ценнейших памятников культурного значения федерального и регионального значения. Поэтому если мы достигнем конечного результата и эти объекты будут переданы на федеральный уровень, мы будем говорить о другом уровне финансирования. Положительно это отразится на наших сотрудниках, в том числе, на заработной плате, - отметила она.

По словам председателя комитета, администрация области получила ряд поручений ,чтобы начать работу по передаче музеев на федеральный уровень.

- Мы оперативно, опережая сроки, представили в министерство культуры всю исчерпывающую документацию. Мы хотим, чтобы максимальное количество объектов, в том числе наши маленькие уникальные музеи, вошли в состав объединенного федерального музея, - сообщила Жанна Малышева

О ее словам, объединение двух государственных музеев возможно было через реорганизацию – путем слияния. Но этот путь занимает длительное время. А поскольку перед комитетом была поставлена задача - в кратчайшие сроки осуществить действия, экспертной комиссией при администрации области была разработана дорожная карта, по которой фактически за 2,5 месяца можно было справиться с поставленной задачей. Объединить музеи планировалось через присоединение имущества одного из музеев к другому и переименование.

Жанна Малышева также пояснила, почему началось присоединение имущества именно к Изборскому музею.

- Изборский музей целиком принят Министерством культуры для передачи на федеральный уровень. В Псковском музее несколько объектов не вошли в этот перечень, поэтому более выгодной была ситуация присоединения к тому учреждению, которое полностью переходит на федеральный уровень.

Все шаги тесно обсуждались в рамках рабочих групп, куда вошли сотрудники комитета и представители обоих музеев. За этот период удалось прийти к единому мнению о структуре будущего объединенного музея. Однако, по ее словам, это модель переходного этапа. Планируется, что в структуре объединенного музея будет генеральный директор, объединенная бухгалтерия и две параллельно существующих самостоятельных структурных подразделения со своими руководителями и со своими штатами.

- Ни один из действующих директоров не займет место генерального директора. Это будет третье лицо, - подчеркнула председатель комитета. Она также добавила что советником губернатора по вопросу объединения музеев будет Александр Голышев.

Пока вопрос о переименовании музея остается открытым. Жанна Малышева сообщила, что первоначально планировалось назвать объединенный музей Псково-Изборский музей-заповедник.

Планируется, что процесс реорганизации займет порядка 5 месяцев.

- Объединение любого учреждения процесс сложный. Мы идем тем путем, который бы устраивал всех, - отметила Жанна Малышева.