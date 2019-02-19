Открыв страницу в соцсети великолучанка потеряла почти 10 тысяч рублей

Пришедшее в соцсетях поздравление обернулось для великолучанки проблемой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, жительнице города на Ловати 15 февраля в канун ее Дня рождения в социальных сетях пришло сообщение. Незнакомка поздравляла ее с Днем рождения и в качестве подарка, якобы, пересылала три тысячи рублей. Горожанка, не задумываясь, открыла и прочитала это сообщение. А через некоторое время с ее банковской карты было списано около 10 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.