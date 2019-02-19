Новый центр МЧС планируют построить в Псковской области в 2020 году

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым состоялась 19 февраля в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития территориальной подсистемы РСЧС Псковской области и наращивания потенциала пожарно-спасательного гарнизона и Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).

Глава региона, в частности, обратился за содействием со стороны МЧС России в строительстве нового здания ЦУКС. Михаил Ведерников рассказал, что у областного МЧС наблюдается острая нехватка помещений из-за чего подразделения размещаются в зданиях в разных районах города, что вызывает определенные неудобства в выполнении служебных задач.

Администрация Псковской области уже выделила на безвозмездной основе земельный участок под строительство нового здания, к нему подведены наружные инженерные сети, но необходима помощь со стороны федерального бюджета в финансировании строительства. Евгений Зиничев идею строительства нового единого здания ЦУКС поддержал. Стороны договорились о том, что уже в 2019 году будет подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, чтобы включить объект в план строительства на 2020 год.

Также в рамках рабочей встречи Михаил Ведерников и Евгений Зиничев наметили совместные шаги по обновлению материально-технической базы регионального МЧС. Губернатор рассказал, какая техника необходима псковским спасателям, в том числе для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. По договоренности руководителей в ближайшее время в Псковскую область поступят мобильный узел связи, автоцистерна с лестницей, автобус для перевозки личного состава. Дополнительно будет проработан вопрос выделения отдельной пожарной машины для нужд Талабских островов.

Кроме того, в ближайшее время в регион будет направлен статс-секретарь — заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко для того, чтобы на месте оценить реальные потребности региона в обновлении материально-технической базы, а также проработать вопросы обеспечения безопасности.