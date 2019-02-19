Дмитрий Медведев – о новой системе работы с ТКО: Нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальным отходами (ТКО) обсудили в Москве на всероссийском совещании, которое в режиме видеоконференцсвязи провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Псковскую область на совещании представлял губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В обсуждении вопросов, связанных с реализацией реформы по обращению с ТКО, также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, а также руководство профильных федеральных ведомств и главы субъектов РФ.

Дмитрий Медведев обратился к главам субъектов РФ с требованием как можно быстрее перейти на новую систему обращения с ТКО и не искать причин для отсрочки.

«Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот вопрос, потому что он чувствительный, сложный, в сфере своего пристального внимания, - сказал глава правительства. - Всякого рода решения, направленные на то, чтобы все это отсрочить в непонятном направлении, ни к чему хорошему не приведут».

Премьер-министр также призвал не допустить необоснованного роста тарифов на вывоз мусора.

«Нужно стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали — это ключевая задача. Она тоже непростая и требует внимательного отношения ко всем процессам, которые происходят в этой сфере», — сказал Дмитрий Медведев. Он также отметил, что в скором будущем нужно перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора исходя из его фактического объема.

Глава кабмина на совещании сообщил и о принятом решении о заморозке тарифа за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 95 рублей за тонну мусора.

Отметим, что на территории Псковской области переход на новую систему обращения с ТКО осуществлен с января текущего года в полном соответствии с требованиями федерального законодательства.