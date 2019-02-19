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Общество

Самый молодой депутат областного Собрания Драгунова показала месячную дочку

19 февраля 2019 года, 11:58

Депутат Псковского областного Собрания, член фракции «Единая Россия» Лидия Драгунова опубликовала на своей страничке в «Инстаграм» фото со своим супругом и дочерью Юстинианой. Пост посвящен первому месяцу жизни малышки и на данный момент он собрал более двухсот лайков.

Юстиниана появилась на свет 17 января 2019 года.
Фото с личной страницы Лидии Драгуновой в Инстаграм.
Подписчики Лидии Драгуновой поздравляют молодую маму с этим радостным событием: «Какая кроха! Будьте здоровы и счастливы!», «Какое милое фото! Желаю вам всего самого лучшего», «Счастья и здоровья!», «Какое красивое имя!», «Поздравляю! Здоровья малышке и счастливых родителей!», «Любимые мои, счастья вам!». 

Напомним, в 2017 году в созыв регионального парламента пришел целый отряд новых, молодых депутатов, по поводу которых у многих возникли опасения: а достаточно ли у них опыта для работы законодателем. Такие сомнения высказывались в отношении Лидии Драгуновой.

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