Концерты с участием хора Московского Сретенского Ставропигиального монастыря пройдут в Пскове

В Псковской епархии пройдут богослужения и концерты с участием хора Московского Сретенского Ставропигиального монастыря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе епархии.

На Псковской земле хор Московского Сретенского Ставропигиального монастыря можно будет услышать:

- 7 марта, в четверг, в 19.00 хор примет участие в литературно-музыкальной композиции «Несвятые святые» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 24;

- 9 марта, в субботу в 14.00 хор выступит в конференц-зале Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря по адресу: г. Печоры, ул. Юрьевская, 82;

- 9 марта, в субботу в 18.00 хор исполнит богослужебные песнопения за Всенощным бдением в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Богослужение возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон;

- 10 марта, в воскресенье в 10.00 хор исполнит богослужебные песнопения за Божественной Литургией в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Богослужение возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.