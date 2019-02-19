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Общество

Концерты с участием хора Московского Сретенского Ставропигиального монастыря пройдут в Пскове

19 февраля 2019 года, 11:49

В Псковской епархии пройдут богослужения и концерты с участием хора Московского Сретенского Ставропигиального монастыря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе епархии.

На Псковской земле хор Московского Сретенского Ставропигиального монастыря можно будет услышать:

- 7 марта, в четверг, в 19.00 хор примет участие в литературно-музыкальной композиции «Несвятые святые» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 24;

- 9 марта, в субботу в 14.00 хор выступит в конференц-зале Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря по адресу: г. Печоры, ул. Юрьевская, 82;

- 9 марта, в субботу в 18.00 хор исполнит богослужебные песнопения за Всенощным бдением в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Богослужение возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон;

- 10 марта, в воскресенье в 10.00 хор исполнит богослужебные песнопения за Божественной Литургией в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Богослужение возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон.

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