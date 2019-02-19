Чаще всего псковские суды рассматривают дела о взыскании сумм по кредитным договорам

Самый большой объем дел, рассмотренных в судах Псковской области – взыскание сумм по кредитным договорам. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.

По его словам, такое случилось впервые. И в целом по России тоже именно эта категория дел наиболее емкая в общем объеме работы судов.

- В 2018 году у нас было 26 358 дел – 31% от общего количества дел. Это на 9 тысяч дел больше, чем в предыдущем году. А за прошедшие 7 лет их количество увеличилось в 7 раз, - рассказал Валерий Кондратьев.

Также значителен объем жилищных споров. Большая часть этих дел – взыскание платы за коммунальные платежи.

Незначительно, процентов на 10, снизилось количество дел о взыскании заработной платы. В 2018 году 98% исков об оплате труда удовлетворено.