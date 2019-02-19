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Культура / Выставка

Ирина Карандашова: Планирую организовать онлайн-вебинары для желающих получить новые знания

19 февраля 2019 года, 10:30

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

В наступившем творческом сезоне планирую выйти на новые горизонты работы с клиентами. Планирую организовать онлайн-вебинары для всех желающих получить новые знания. Также буду создавать интересные работы с использованием передовых технологий.

Ирина Карандашова, мастер
Фото предоставлено Ириной Карандашовой.

Основной вид творчества, которым занимается Ирина - мыловарение. Также она проводит мастер-классы по составлению сладких букетов.

Фото предоставлено Ириной Карандашовой.
Для посетителей весенней «ART-ели» Ирина приготовила разные виды мыла. Мастер уверена, что мыло ручной работы может стать отличным подарком, а некоторые сувениры из мыла, наверняка, оценят люди с чувством юмора.

Фото предоставлено Ириной Карандашовой.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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