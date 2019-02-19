Почетное звание «Душа земли псковской» присвоили четверым жителям Псковской области

В Пскове состоялось заседание художественно-экспертного совета, где были подведены итоги Областного конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли псковской» за 2018 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Решением художественно-экспертного совета почетное звание «Душа земли псковской» за 2018 год присвоено:

1. Белотеловой Ирине Владимировне — руководителю Образцового хореографического ансамбля «Солнышко», МБУ ДО «Дом детского творчества», Псков;

Семеновой Дине Денисовне — руководителю народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Селяночка», Пореченский библиотечно-досуговый центр, Великолукский район;

Максимовой Вере Борисовне — мастеру декоративно-прикладного творчества, руководителю любительского объединения «Душа», МБУК «Бежаницкий районный центр культуры», Бежаницкий район;

Обуховой Елене Евгеньевне — руководителю народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Веретье», Тямшанский культурно-досуговый центр, Псковский район.