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Культура

Почетное звание «Душа земли псковской» присвоили четверым жителям Псковской области

19 февраля 2019 года, 09:39

В Пскове состоялось заседание художественно-экспертного совета, где были подведены итоги Областного конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли псковской» за 2018 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Решением художественно-экспертного совета почетное звание «Душа земли псковской» за 2018 год присвоено:

1. Белотеловой Ирине Владимировне — руководителю Образцового хореографического ансамбля «Солнышко», МБУ ДО «Дом детского творчества», Псков;

Семеновой Дине Денисовне — руководителю народного самодеятельного коллектива хореографического ансамбля «Селяночка», Пореченский библиотечно-досуговый центр, Великолукский район;

Максимовой Вере Борисовне — мастеру декоративно-прикладного творчества, руководителю любительского объединения «Душа», МБУК «Бежаницкий районный центр культуры», Бежаницкий район;

Обуховой Елене Евгеньевне — руководителю народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Веретье», Тямшанский культурно-досуговый центр, Псковский район.

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