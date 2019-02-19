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Происшествия

Печерянин сбил мужчину, не сумев остановиться из-за неисправной тормозной системы

19 февраля 2019 года, 09:12

В Печорах закончилось расследование уголовного дела, связанного с нарушением правил дорожного движения. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

Установлено, что 8 сентября 2018 года обвиняемый, не имея права управления транспортным средством, не убедился в исправности тормозной системы автомобиля «ВАЗ-21063» и отправился на нем по дороге, ведущей из деревни Гверстонь в деревню Луки Печорского района.

В результате, при поврежденном тормозном шланге правого переднего колеса в деревне Виски Печорского района мужчина не смог остановить свою машину и наехал на пешехода, находившегося на проезжей части у своего автомобиля. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Суд может взыскать с него возмещение исковых требований, заявленных потерпевшим, на сумму 2 миллиона рублей.

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