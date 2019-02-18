Ольга Груздова: В моей «копилке идей» очень много новых задумок и планов

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Жду, что он будет достаточно плодотворным. В моей «копилке идей» очень много новых задумок и планов на этот год. Надеюсь, что у меня получится воплотить их в жизнь.

Одной из главных идей мастера стало создание новой авторской игрушки. Мысли о ней посещают Ольгу Груздову достаточно давно, но вот только сейчас она готова приступить к этому. По словам Ольги, это будет развивающая игрушка для детей. А вот какая, пока останется небольшим секретом.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.