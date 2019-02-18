La Vanda: Возможно, в этом году в ассортименте появятся вегетарианские пряники

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

В новом сезоне хотелось бы сделать что-то новое, то что еще не пробовала. Возможно пряники с начинкой, возможно печатные пряники. Так же в планах не забрасывать декорирование пряников, поскольку эта отрасль сладкого творчества так же не стоит на месте, постоянно появляются новые техники росписи и оформления. Возможно, в этом году в ассортименте появятся вегетарианские пряники, поскольку участились запросы на такую продукцию.

Для посетителей весенней ярмарки мастер приготовит наисвежайшие, ароматные, вкусные и красивые пряники по классическому рецепту.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.