Наталья Даниленко: Уже работаю над созданием новой коллекции сережек и брошек

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Для псковских любителей хендмейда - это новое имя. Мастер Наталья Даниленко переехала в Псков недавно, в ярмарке «ART-ель» будет участвовать впервые.

Жду море позитивных эмоций! Знакомства с новыми людьми и реализации намеченных планов и творческого развития. Идей, как всегда, очень много. Осталось только притворить их в жизнь.

Посетителям весенней ярмарки, любителям только эксклюзивных товаров, точно придутся по вкусу уникальные в своем роде украшения, броши и серьги, которые существуют в единственном экземпляре.

- Очень бы хотелось освоить работу с кожей, начать отшивать кожаные аксессуары, в основном интересует пошив сумок.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.

Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.