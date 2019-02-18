Наталья Даниленко: Уже работаю над созданием новой коллекции сережек и брошек

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.
Для псковских любителей хендмейда - это новое имя. Мастер Наталья Даниленко переехала в Псков недавно, в ярмарке «ART-ель» будет участвовать впервые.
Фото предоставлено Натальей Даниленко.
Жду море позитивных эмоций! Знакомства с новыми людьми и реализации намеченных планов и творческого развития. Идей, как всегда, очень много. Осталось только притворить их в жизнь.
Наталья Даниленко, мастер Как рассказала мастерица, она уже работает над созданием новой коллекции украшений: это будут серьги и броши. В планах создать коллекцию колье, но все зависит от вдохновения.
Фото предоставлено Натальей Даниленко.
- Очень бы хотелось освоить работу с кожей, начать отшивать кожаные аксессуары, в основном интересует пошив сумок.
Посетителям весенней ярмарки, любителям только эксклюзивных товаров, точно придутся по вкусу уникальные в своем роде украшения, броши и серьги, которые существуют в единственном экземпляре.
Фото предоставлено Натальей Даниленко.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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