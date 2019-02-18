Юлия Тихонова: На ярмарке «ART-ель» устрою мастер-класс по созданию медовой свечи

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

В новом сезоне я выращу ещё больше сухоцветов, из которых соберу красивые букеты и композиции в интерьерных кашпо, а также оригинальные веночки.

- Конечно, будут уже всеми любимые: крем-мёд с имбирём, малиной, кедровыми орешками. Приходите в Просторию, будет интересно и вкусно! - отмечает Юлия Тихонова.

Также мастер планирует подготовить еще больше новых вкусов крем-мёда:

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.

Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.