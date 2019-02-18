Жанна Назарова: В новом творческом сезоне планирую осваивать идеальный декор

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.
Мастер Жанна Назарова занимается изготовлением пряников ручной работы. В составе ее кондитерских изделий только натуральные ингредиенты.
Фото предоставлено Жанной Назаровой.
Это мое первое участие в ярмарке «АРТ-Ель». Для посетителей ярмарки я приготовила пряничные наборы - не только вкусные, но и красивые.
Жанна Назарова, мастер По словам мастера, пряники могут стать как вкусным и оригинальным подарком, так и отличным завершающим элементом в украшении вашего праздничного стола, - рассказала мастер.
Фото предоставлено Жанной Назаровой.
- В новом творческом сезоне планирую развиваться и осваивать идеальный декор, - поделилась планами Жанна Назарова.
Фото предоставлено Жанной Назаровой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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