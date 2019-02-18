Людмила Аксенова: Мои главные критерии – качество, изящество и хороший вкус

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Мастер Людмила Аксенова творчеством увлекается давно. Пробовала и вязать, и вышивать. Занималась батиком, росписью по дереву и акварелью.

Встречи с интересными людьми, общение с ними воодушевляют на создание новых интересных работ. С удовольствием приму участие в совместных проектах. Есть планы по освоению новых видов творчества и совершенствованию уже освоенных. Мои главные критерии – качество, изящество, хороший вкус, школа! Стараюсь находить источники вдохновения в посещении выставок, в путешествиях, в природе, в поэзии. Создание новых работ - это всегда процесс обдумывания, тщательного подбора материалов! Часто новые проекты возникают во время работы над уже задуманными.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.