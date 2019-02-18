Наталья Котова: Приближение весны вдохновляет меня на новые мысли и идеи

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.
От нового сезона я жду новых эмоций, знакомств, общения с людьми, увлеченными творчеством. Приближение весны вдохновляет на новые мысли и идеи для ковки неповторимых изделий и оформления уже изготовленных подарков.
Наталья Котова, мастер
Фото предоставлено Натальей Котовой.
Посетители стенда художественной ковки «Кузница» на весенней ярмарке смогут соприкоснуться с древнейшим кузнечным ремеслом, которое в наше время превратилось в искусство.
- Кованые изделия потрясают, с одной стороны, своей брутальностью, а, с другой стороны, своим изяществом, - уверена мастер.
Фото предоставлено Натальей Котовой.
Фото предоставлено Натальей Котовой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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