Ирина Кузьмина: Для ярмарки «ART-ель» готовлю игрушки, которые несут мое душевное тепло

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

В послужном списке мастера Ирины Кузьминой: резьба по дереву, витражи, декупаж, топиарии, вышивка лентами и крестиком, пэчворк, декорирование различными материалами, цветы из фоамирана.

От нового сезона ожидаю позитивных эмоций. Я люблю творить и дарить радость взрослым и детям! Люблю общаться с мастерами, наблюдать за посетителями ярмарок, видеть хорошие эмоции и радость с восхищением в глазах. Это стимулирует творить что-то новое и интересное. Для ярмарки готовлю игрушки, которые несут мое душевное тепло и любовь, каждую игрушку творю с удовольствием, играя и любуясь получившимся зайчиком или котиком.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.