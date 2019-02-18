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Культура / Выставка

Елена Селюн: Я с большим рвением вяжу новые игрушки и подушки

18 февраля 2019 года, 12:36

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей ярмарки.

Наступивший год уже оказался очень хорошим и плодотворным. На прошедшей рождественской ярмарке очень много игрушек обрели свой дом. Так что я с большим рвением вяжу новые игрушки и подушки.

Елена Селюн, мастер
Фото предоставлено Еленой Селюн.

У мастера большие планы. Елена Селюн планирует вязать детские пледы и пинетки, коврики в детские комнаты и корзинки для игрушек. А также наряды для маленьких принцесс.

Фото предоставлено Еленой Селюн.
- Все в будущем, но уже очень скоро эти планы я начну осуществлять, - говорит Елена Селюн. - А вот на весенней «АРТ-ели» хочется представить вам вязаные цветы – тюльпаны , нарциссы, гиацинт и крокусы . Много новых плюшевых игрушек и подушек. Также из нового – котики-пухляки, единороги и нежные мишутки и зайки.

Впереди много идей, надеюсь на осуществление всего задуманного. 

Фото предоставлено Еленой Селюн.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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