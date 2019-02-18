Ольга Дастик: Мега-раффаэлло и мега киндер-сюрпризы ждут посетителей ярмарки «ART-ель»

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.
Мастер Ольга Дастик занимается изготовлением букетов и корзин с цветами, оформлением бутылок и многим другим.
В новом сезоне мастер ожидает большего количества клиентов, поэтому сейчас активно занимается рекламой в социальных сетях, посещает ярмарки и выставки, на которых знакомится с новыми клиентами, проводит мастер-классы с детьми. Творческими планами она поделилась с «Псковской правдой».
Фото предоставлено Ольгой Дастик.
Основной акцент - это создание композиций и букетов из конфет, изготовление аксессуаров для волос из атласных и репсовых лент. Новое направление, в котором я уже развиваюсь - это создание шокобоксов как для детей, так и для взрослых, мега раффаэлло и киндер-сюрприз.
Ольга Дастик, мастер Для посетителей ярмарки «ART-ель» Ольга Дастик готовит мини-букеты, букеты и корзины с цветами, банты, шокобоксы с тематикой 8 марта, мега-раффаэлло и мега киндер-сюрпризы.
Фото предоставлено Ольгой Дастик.
Фото предоставлено Ольгой Дастик.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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