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Культура / Выставка

Ольга Дастик: Мега-раффаэлло и мега киндер-сюрпризы ждут посетителей ярмарки «ART-ель»

18 февраля 2019 года, 11:18

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Мастер Ольга Дастик занимается изготовлением букетов и корзин с цветами, оформлением бутылок и многим другим. 

Фото предоставлено Ольгой Дастик.
В новом сезоне мастер ожидает большего количества клиентов, поэтому сейчас активно занимается рекламой в социальных сетях, посещает ярмарки и выставки, на которых знакомится с новыми клиентами, проводит мастер-классы с детьми. Творческими планами она поделилась с «Псковской правдой».

Основной акцент - это создание композиций и букетов из конфет, изготовление аксессуаров для волос из атласных и репсовых лент. Новое направление, в котором я уже развиваюсь - это создание шокобоксов как для детей, так и для взрослых, мега раффаэлло и киндер-сюрприз.

Ольга Дастик, мастер
Фото предоставлено Ольгой Дастик.
Для посетителей ярмарки «ART-ель» Ольга Дастик готовит мини-букеты, букеты и корзины с цветами, банты, шокобоксы с тематикой 8 марта, мега-раффаэлло и мега киндер-сюрпризы.

Фото предоставлено Ольгой Дастик.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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