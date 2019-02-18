Елена Румянцева: Люблю эксперименты с глиной, интересуюсь свежими тенденциями

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.Мастер-керамист Елена Румянцева говорит, что творческий сезон никогда не прекращается.
Фото предоставлено Еленой Румянцевой.
Люблю эксперименты с глиной, интересуюсь свежими тенденциями, общаюсь с другими мастерами, чтобы вдохновиться новыми идеями.
Елена Румянцева, мастер Мастер рассказала, что много слышала положительных отзывов о проекте «ART-ель» и поэтому решила впервые поучаствовать сама. Елена Румянцева отмечает, что любит общаться с людьми и просит своих покупателей захватить на весенний маркет хорошее настроение. Взамен она предложит классическую керамику и новые образцы авторской глиняной игрушки.
Фото предоставлено Еленой Румянцевой.
Фото предоставлено Еленой Румянцевой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.
Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.