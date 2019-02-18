Супруги Финоженок: В наступающем творческом сезоне ожиданий огромное количество

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Творческими планами на новый сезон с «Псковской правдой» поделились мастера, супружеская пара - Николай и Татьяна Финоженок.

В наступающем творческом сезоне ожиданий огромное количество, очень ждем Ганзейские дни, величайшее событие города.

- Мы подготовили много разных изделий из кожи, и, заметьте, цены будут низкие для натуральной кожи ручной работы, а также мягкая игрушка и очень много моделей одежды для кукол производства Испании, Германии, Италии, а также нашей фабрики «Весна-Россия», - отметили супруги.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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