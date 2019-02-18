Любовь Жигалова: Испытываю большое счастье, когда людям нравятся мои работы

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Специально к весенней ярмарке мастер Любовь Жигалова приготовила новую серию милых и романтичных открыток.

Любовь Жигалова расписывает спилы деревьев. Из них создает магниты и подвески. Такие вручную расписанные вещи можно приобрести близким в качестве оригинального подарка или порадовать себя.

Всегда любила заниматься творчеством, нравится сам процесс создания новой работы, поиск цвета и формы. Получаю большое счастье, когда людям нравятся мои изделия и работы, которые украшают их дом или внешний облик.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.