Анастасия Ушанова: С приходом весны хочется творить и воплощать в жизнь новые идеи

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.
Фоамиран – податливый и нежный материал полюбился рукодельнице сразу.
Несколько лет назад Анастасия увидела в интернете цветочные композиции из фоамирана и попробовала создавать их сама. С тех пор не устает радовать поклонников все новыми и новыми работами.
Фото предоставлено Анастасией Ушановой.
Фото предоставлено Анастасией Ушановой.
Весенняя пора вдохновляет на создание все новых и более интересных композиций из моего любимого материала – фоамирана. С приходом весны хочется творить и воплощать новые идеи в жизнь!
Анастасия Ушанова, мастер
Фото предоставлено Анастасией Ушановой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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