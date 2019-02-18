Наталья Ельцова: Ярмарка «ART-ель» поможет мне подготовиться к Ганзейским дням

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.
Новым интересным ассортиментом лакомств порадует мастер Наталья Ельцова посетителей ярмарки. Путь через желудок лежит не только к сердцу мужчины. Сладким лакомством можно побаловать возлюбленных, подруг, мам и бабушек.
Наталья неоднократно занимала призовые места на российских и международных кулинарных конкурсах, посвященных воссозданию древних блюд и рецептов.
Фото предоставлено Натальей Ельцовой.
Фото предоставлено Натальей Ельцовой.
Я надеюсь, что ярмарка поможет мне увеличить продажи и подготовиться к Ганзейским дням. Мой год расписан уже полностью, и я в предвкушении летних месяцев, так как там будут одни из самых значимых поездок.
Наталья Ельцова, мастерСначала Наталья пекла пряники в качестве подарков для родственников и друзей, потом начали поступать первые заказы. - Пряники это исконно русский десерт, который любили все, - говорит Наталья. – Рецепт старорусских пряников я нашла в архиве. Экспериментировала ни одну неделю, чтобы тесто получилось таким, каким нужно.
Фото предоставлено Натальей Ельцовой.
Пряники от Натальи Ельцовой - это авторская рецептура; травы и специй, два вида муки; натуральный мед, составляющий половину теста; дубовые печатные формы, разнообразные начинки и ручное производство.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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