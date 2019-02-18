Наталья Ельцова: Ярмарка «ART-ель» поможет мне подготовиться к Ганзейским дням

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Новым интересным ассортиментом лакомств порадует мастер Наталья Ельцова посетителей ярмарки. Путь через желудок лежит не только к сердцу мужчины. Сладким лакомством можно побаловать возлюбленных, подруг, мам и бабушек.

Я надеюсь, что ярмарка поможет мне увеличить продажи и подготовиться к Ганзейским дням. Мой год расписан уже полностью, и я в предвкушении летних месяцев, так как там будут одни из самых значимых поездок.

Пряники от Натальи Ельцовой - это авторская рецептура; травы и специй, два вида муки; натуральный мед, составляющий половину теста; дубовые печатные формы, разнообразные начинки и ручное производство.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.

Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.