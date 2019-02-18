Тамара Васильева: Эксклюзивные украшения из цветного стекла ждут посетителей мартовской «ART-ели»

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.Для посетителей ярмарки мастер Тамара Васильева приготовила сертификаты на изготовление индивидуального изделия или проведение мастер-класса в витражной техниках – «фьюзинг» или «тиффани». Их можно будет приобрести в подарок.
Тамара представит эксклюзивные украшения из цветного стекла – магнитики на холодильник, серьги, броши, кулоны и подвески.
Фото предоставлено Тамарой Васильевой.
Тамара много лет делает сувенирную и наградную продукцию с нанесением надписи или логотипа. Сама разрабатывает дизайн витража и эскизы, сотрудничает с кузнецами и деревщиками - сочетание этих материалов с цветным стеклом создают неповторимые вещи.
Фото предоставлено Тамарой Васильевой.
Фото предоставлено Тамарой Васильевой.
Вас удивит богатый выбор изделий: на ярмарке можно будет приобрести тарелки, блюда, часы и панно.
Тамара Васильева, мастер
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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