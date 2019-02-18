Маргарита Завертяева: Для ярмарки «ART-ель» я подготовила новые весенние композиции

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Мастер Маргарита Завертяева очень любит цветы. Они окружают ее повсюду. Даже идеи для своих работ она черпает в собственном саду.

Я живу в цветах, выращиваю цветы, а теперь еще и делаю их своими руками. Каждый новый цветок - это моя душа.

- Хочется пробовать делать что-то интересное, необычное. Каждое новое творение приносит столько эмоций, радости и наслаждения. Для ярмарки я подготовила весеннее настроение и новые весенние композиции.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.