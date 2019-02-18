Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Выставка

Елена Лебедева: Все мои открытки и шоколадницы сделаны с душой и любовью

18 февраля 2019 года, 09:57

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Весна - это такое время, когда хорошо начинать что-то новое. В этом году я планирую заняться проведением мастер-классов по изготовлению поздравительных открыток. Открытка, сделанная своими руками отличный подарок, знак внимания.

Елена Лебедева, мастер
Фото предоставлено Еленой Лебедевой.

Впереди светлый весенний праздник 8 марта - время прекрасного настроения, улыбок, цветов, подарков.

Фото предоставлено Еленой Лебедевой.
- В своих работах я использовала широкий выбор цвета, - говорит она. - Поздравительные открытки, шоколадницы, интерьерные композиции и многое другое будет на ярмарке. Все работы сделаны с душой и любовью. Порадуйте своих друзей и близких таким подарком. 

Фото предоставлено Еленой Лебедевой.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.

Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Татьяна Григорьева: У меня появились новые идеи, которые ждут воплощения
Ольга Груздова: В моей «копилке идей» очень много новых задумок и планов
La Vanda: Возможно, в этом году в ассортименте появятся вегетарианские пряники
Льва Шлосберга наградили статуэткой Остапа Бендера за провал избирательной кампании «Яблока»
Наталья Даниленко: Уже работаю над созданием новой коллекции сережек и брошек
Ольга Ванаг: Создание больших цветов новый для меня вид творчества
Юлия Тихонова: На ярмарке «ART-ель» устрою мастер-класс по созданию медовой свечи
Жанна Назарова: В новом творческом сезоне планирую осваивать идеальный декор
Людмила Аксенова: Мои главные критерии – качество, изящество и хороший вкус

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART- ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона.

Культура / ТВ
12 февраля 10:00

Просите волонтёра на дом

Студенты готовы помогать тем, кто сам не может подключить приставку к телевизору для приема цифрового ТВ

Культура / Фестиваль
6 февраля 18:03

Мейнстрим и артхаус

Ужасные 90-е, мясо на скелете спектакля, не умеющая проигрывать женщина, адаптация американской пьесы к русской почве — Пушкинский театр покажет зрителям сразу два премьерных спектакля

Культура
31 января 12:20

«Спасибо, Псков!»

Объявлены победители конкурса «Все в Псков»