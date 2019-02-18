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Происшествия

Подвыпившая псковичка пробила своему сожителю сердце и села в тюрьму

18 февраля 2019 года, 09:51

Ближайшие десять лет жительница Псковского района проведет в тюрьме за убийство сожителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе 2017 года женщина находилась по месту жительства и распивала со своим сожителем спиртное. После употребления спиртного между ними произошел конфликт, в результате которого она кухонным ножом нанесла потерпевшему два удара в область грудной клетки. Нож проник в грудную клетку пострадавшего на 9 сантиметров, пробив сердце и легкое, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.

Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима.

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