Подвыпившая псковичка пробила своему сожителю сердце и села в тюрьму

Ближайшие десять лет жительница Псковского района проведет в тюрьме за убийство сожителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе 2017 года женщина находилась по месту жительства и распивала со своим сожителем спиртное. После употребления спиртного между ними произошел конфликт, в результате которого она кухонным ножом нанесла потерпевшему два удара в область грудной клетки. Нож проник в грудную клетку пострадавшего на 9 сантиметров, пробив сердце и легкое, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.

Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима.