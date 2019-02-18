Псковичи могут заявиться на конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны»

С 6 по 8 мая на базе Псковского городского молодёжного центра (ул. М. Горького, д. 15) пройдёт ежегодная научно-практическая конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для участия в конференции приглашаются школьники 5-11 классов общеобразовательных школ, обучающиеся средних специальных и высших учебных заведений Псковской области, работающая молодёжь в возрасте до 27 лет.

Предполагаются следующие секции конференции:

Генеалогическая - в данной секции принимаются и обсуждаются работы, посвящённые истории собственной семьи автора в годы войны.

Биографическая - в данной секции подлежат обсуждению работы, рассматривающие боевой путь и биографию ветеранов войны, не являющихся родственниками автора.

Краеведческая - рассматриваются работы, посвященные событиям Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

По итогам конференции будет издан сборник.

Участвовать в конференции можно как очно, так и заочно. При очном участии автор присланной работы делает доклад и презентацию на конференцию. В случае заочного участия автор может прислать работу, без личного участия в конференции.

Желающим принять участие в конференции необходимо прислать свои работы, и заявку на участие, оформленные в соответствии с требованиями, по адресу электронной почты: conferencia.wow@mail.ru с пометкой «Конференция» в теме письма в срок до 30 апреля 2019 года. В исключительных случаях заявка может быть прислана ранее, чем работа. Без присланной электронной версии участник не допускается до участия в конференции.