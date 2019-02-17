Заставленная мебелью лестничная клетка может привести к трагедии - псковское МЧС

Жильцы многоквартирных домов часто нарушают предусмотренные законодательством требования пожарной безопасности, направленные на их же защиту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Жильцы размещают на территориях общего пользования различные бытовые предметы: мебель, велосипеды, коляски, обувь и мусор. Загромождение эвакуационных путей может быть весьма опасным в случае возникновения чрезвычайной ситуации: это замедляет доступ пожарных и техники к очагу возгорания, препятствует эвакуации людей, может привести к травмам.

Помимо всего прочего, запрещается:

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Подобные требования установлены и при эксплуатации эвакуационных путей и аварийных выходов. Запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.