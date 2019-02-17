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Происшествия

Молодой великолучанин обокрал спящего посетителя кафе на 70 тысяч рублей

17 февраля 2019 года, 13:02

В Великих Луках ждёт суда молодой человек, обвиняемый в краже телефонов и денег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Следствием установлено, что в ночь на 15 октября 2018 года 34-летний великолучанин находился в кафе-баре на проспекте Ленина. Здесь мужчина употреблял спиртные напитки. И от количества выпитого заснул. В результате, у спавшего посетителя была похищена сумка, в которой находились два мобильных телефона и деньги. Причиненный ущерб составил более шестидесяти восьми тысяч рублей.

Личность подозреваемого полицейские установили быстро. Им оказался 18-летний великолучанин. Похищенным молодой человек распорядился по своему усмотрению. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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