Молодой великолучанин обокрал спящего посетителя кафе на 70 тысяч рублей

В Великих Луках ждёт суда молодой человек, обвиняемый в краже телефонов и денег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Следствием установлено, что в ночь на 15 октября 2018 года 34-летний великолучанин находился в кафе-баре на проспекте Ленина. Здесь мужчина употреблял спиртные напитки. И от количества выпитого заснул. В результате, у спавшего посетителя была похищена сумка, в которой находились два мобильных телефона и деньги. Причиненный ущерб составил более шестидесяти восьми тысяч рублей.

Личность подозреваемого полицейские установили быстро. Им оказался 18-летний великолучанин. Похищенным молодой человек распорядился по своему усмотрению. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.