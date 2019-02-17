Разыскивается житель псковской деревни с большими оттопыренными ушами (ФОТО)

Псковские полицейские устанавливают местонахождение Руденко Дениса Александровича, 1987 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
По имеющимся данным, 5 января 2019 года он ушел из дома по месту жительства в деревне Голубово Псковского района и пропал.
Больше месяца о местонахождении Дениса Александровича ничего неизвестно.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
35 лет, рост 175 - 180 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, лицо ромбовидной формы, брови прямые, лоб скошенный, глаза большие карие, губы тонкие, подбородок выступающий, уши большие оттопыренные. Волосы волнистые темно-русые собраны в хвостик.
Синие джинсы, темная куртка, полуботинки, шапка вязаная темного цвета.
Если вам известно о местонахождении Дениса Руденко, просьба обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.