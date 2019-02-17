Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичам предлагают через интернет получить разрешение на хранение оружия

17 февраля 2019 года, 10:25

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона активнее использовать возможности Единого портала госуслуг. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.

При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Напомним, что центр ЛРР Управления Росгвардии по региону реализовал возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заставленная мебелью лестничная клетка может привести к трагедии - псковское МЧС
Разыскивается житель псковской деревни с большими оттопыренными ушами (ФОТО)
Грабителю, укравшему у великолучанина телефон и золотую цепочку, грозит 10 лет тюрьмы
Как работают приставки для приёма цифрового ТВ, показали жителям Новосокольников
В Пскове выбрали лучшего учителя и воспитателя
Полиция просит помочь установить личность мужчины (ФОТО)
Псковскому региону предложили участие в проекте «Новая скорая и неотложная помощь»
До +5 градусов тепла обещают сегодня по области
В Псковском районе произошел пожар в жилом доме

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Семья
15 февраля 12:00

Рожали вместе

Супружеская пара поделилась опытом совместных родов в новом перинатальном центре Пскова

Общество
15 февраля 11:00

Фуры вместо птиц

Жители выступили против сетевого магазина в цокольном этаже своего дома

Общество
15 февраля 09:00

30 лет спустя

Скрипящая на зубах после песчаных бурь еда, вековые деревья и оазисы, 60 градусов в тени, сон с оружием в руках, жуткие ночи в наряде — ветеран войны в Афганистане рассказывает об армейской службе на Ближнем Востоке