Грабителю, укравшему у великолучанина телефон и золотую цепочку, грозит 10 лет тюрьмы

Жителю города на Ловати, обвиняемому в грабеже, грозит десять лет тюремного заключения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как установило следствие, в конце октября 2018 года в Великих Луках вечером в подъезде дома по улице Гастелло на 46-летнего великолучанина напал неизвестный. Применив силу, он похитил потерпевшего золотую цепочку с крестиком и мобильный телефон. Причиненный ущерб составил двадцать восемь тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий великолукскими стражами порядка был задержан 39-летний ранее судимый местный житель. Похищенный мобильный телефон изъят.