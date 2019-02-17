Как работают приставки для приёма цифрового ТВ, показали жителям Новосокольников

В Новосокольниках прошла информационная акция «Телевидение в каждый дом», во время которой местным жителям рассказали о переходе Псковской области с аналогового на цифровое эфирное вещание. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Это уже вторая встреча в рамках акции. Первая состоялась в январе в Порхове.

В ходе встречи специалисты детально познакомили жителей муниципального образования с преимуществом и особенностями перехода на «цифру», главная из которых — наличие телевизионного приемника (телевизора), поддерживающего новый сигнал, или специальной приставки. Во всех случаях для перехода на новое качество вещания требуется только несложная настройка, которую к тому же помогут осуществить волонтеры.

Организаторы акции ответили на все интересующие жителей Новосокольников вопросы и на практике продемонстрировали, как работают специализированные приставки для приема цифрового ТВ.

Для присутствующих был показан фильм ГТРК «Псков», они смогли пообщаться с ведущими новостных выпусков и корреспондентами областного телевидения. Кроме того, состоялся концерт ансамбля русской музыки «Псков».

В ближайшее время такие информационные акции пройдут в Себеже, Гдове, Пушкинских Горах, Великолукском и Псковском районах.

Напомним, аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня этого года.