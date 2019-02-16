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Конкурсы

В Пскове выбрали лучшего учителя и воспитателя

16 февраля 2019 года, 11:01

15 февраля в Псковском педагогическом комплексе состоялась церемония награждения победителей ежегодных конкурсов «Учитель года - 2019» и «Воспитатель года-2019».

Победителем конкурса «Учитель года 2019» стала Анастасия Димитриева, учитель русского языка и литературы школы №2. Глава Пскова Иван Цецерский вручил ей диплом за первое место, подарок от спонсоров и благодарственное письмо. Второе и третье места заняли - Татьяна Пикалова, учитель иностранного языка школы №11 и Ольга Матросова, учитель иностранного языка Гуманитарного лицея.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков наградил дипломами и подарками победителей и призеров конкурса «Воспитатель года - 2019». Победителем в данном конкурсе стала музыкальный руководитель детского сада №50 Анжелина Петрова, на втором и третьем месте - учитель-логопед детского сада №32 Анна Вокина и педагог-психолог детского сада №25 Анастасия Алексеева.

Отдельным приятным пунктом программы стало награждение профсоюзными путевками участников, которые были выбраны общественным жюри. Награждены были учитель технологии Евгений Боцких и воспитатель детского сада №27 Елена Захарова.

Напомним, что за звание «Учитель года - 2019» боролись 17 претендентов и 15 - за звание «Воспитатель года-2019».

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