Соглашение о всестороннеем сотрудничестве подписали Псковская область и Республика Карелия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Глава Республики Карелии Артур Парфенчиков в четверг, 14 февраля, на площадке РИФ-2019 подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

-Наши регионы похожи, и мы находимся в постоянном взаимодействии по целому ряду вопросов, часто находим совместные решения, советуемся, обсуждаем. Сегодня мы задокументировали реально существующую работу. Одно из важных направлений — взаимодействие в сфере экономики, мы сможем создать условия для совместной работы бизнеса, — сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Губернатор Псковской области в числе перспективных направлений двустороннего взаимодействия назвал туризм.

-Сегодня на площадке инвестиционного форума в Сочи мы анонсировали важное событие — запуск скоростного поезда «Ласточка», который впервые в истории свяжет прямым железнодорожным сообщением Республику Карелию, Псковскую область и Великий Новгород. Запуск маршрута позволит успешно реализовать самые разные совместные туристские проекты и программы, — сказал Михаил Ведерников.

В ближайшее время в Карелии будет открыта особая экономическая зона, и власти Псковской области готовы поделиться с коллегами опытом в их создании.

- Мы со своей стороны готовы перенять опыт Карелии в лесопереработке, — добавил Михаил Ведерников.

Соглашение подразумевает также совместную работу в области науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, спорта, информационных технологий, дорожно-транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Оно будет способствовать реализации межрегиональных инвестиционных проектов, продвижению товаров народного потребления местных товаропроизводителей, проведению совместных работ по внедрению инновационных продуктов, технологий. Кроме того, стороны планируют оказывать содействие в подготовке научных кадров, повышении квалификации специалистов в сфере инновационного менеджмента.

Отметим, что уже достигнута договоренность о проведении в этом году бизнес-миссии псковских предпринимателей в Карелию для налаживания торгово-экономических контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства. Обмен опытом поможет выйти на новые рынки сбыта, а также найти новых партнеров, поставщиков и покупателей.