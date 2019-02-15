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Общество / Армия

Захваченную у сирийских боевиков технику привезут в Псков на поезде

15 февраля 2019 года, 12:17

С Казанского вокзала Москвы 23 февраля по городам России отправляется состав с передвижной выставкой «Сирийский перелом». В составе 20 вагонов: 10 платформ, на которых размещена захваченная у боевиков техника и 4 вагона с экспозицией вооружения, фотографиями. Об этом в пресс-центре «Псковской правды» сообщил начальник регионального пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ Валерий Бартенев

Состав объедет всю страну. На его пути будет более 60 городов. Общая протяженность маршрута - 28 000 км.

В Псков состав приедет 6 мая. Он будет стоять на пером пути железнодорожного вокзала. У псковичей и жителей города будет всего два часа (с 13:00 до 15:00), чтобы посетить экспозицию. В ее составе - более 500 экспонатов. О каждом расскажут экскурсоводы, в роли которых выступят военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях в Сирии.

В Великие Луки поезд приедет 7 мая. Выставка будет работать с 9:30 до 11:30.

- Будут развернуты тематические выставки. На сцене, которую разместят на одной из платформ, выступят творческие коллективы Ансамбля песни и пляски Западного военного округа, - рассказал Валерий Бартенев.

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