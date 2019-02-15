Как будут выходить граждане на пенсию по старости в 2019 году - таблица

С 2019 года началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. При этом для граждан, которые выходят на пенсию в 2019 году, вводится специальная льгота, которая позволяет пенсионерам выйти на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского отделения Пенсионного фонда России.

Закон предусматривает переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год.

Однако реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен выходить на пенсию в 2019 году. В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется первыми.

Таким образом, мужчины 1959 и женщины 1964 года рождения, которые в 2019 году достигнут пенсионного возраста, с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.