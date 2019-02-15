На всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект» победителем стал псковский «РОББО Клуб»

Псковский проект по дополнительному образованию детей «Международная школа робототехники, программирования и 3D-печати «РОББО Клуб» признан победителем всероссийского конкурса «Лучший социальный проект». Церемония награждения лауреатов состоялась в четверг, 14 февраля, на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Псковский проект, автором которого стал Алексей Орлов, отмечен в специальной номинации ПАО «Ростелеком». Его школа робототехники создана в Пскове, в феврале 2017 года с целью воспитания и обучения будущих инженеров и инноваторов, развития логического, алгоритмического и критического мышления.

Диплом Алексею Орлову вручил вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

-Отличный, своевременный проект. Мы всегда готовы поддерживать такие передовые наработки, — сказал он и передал Алексею Орлову сертификат на участие в образовательном вебинаре по краудфандингу.

-Эта награда очень значима. Работа с детьми всегда важна, тем более с детьми, которые будут работать над новыми технологиями и будут обеспечивать наше будущее, — отметил Алексей Орлов по итогам церемонии и поблагодарил проект «Команда 2018» за возможности в развитии новых проектов.

-Мы готовы и дальше делать нашу область лучше, современнее и прогрессивнее, — добавил он.

В рамках проекта дети, начиная с 5 лет, обучаются программированию, электротехнике, 3D-прототипированию и печати. Проходя обучение в школе, ребята учатся делать простых роботов и программировать их — переходить от простых моделей к более сложным механизмам. В увлекательной игровой форме дети узнают, что такое робот, электрический ток, батарейка и как она работает, что такое датчики и многие другие интересные вещи. Методика обучения и оборудование в «РОББО Клубе» соответствуют ФГОС, а сама школа — резидент «Сколково».

Всего за победу во всероссийском конкурсе боролись около 800 проектов, из них 12 были из Псковской области.

Отметим, что всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» инициирован Российским государственным социальным университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Его цель — выявление и демонстрация лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, продвижения проектов, результаты реализации которых способствуют решению актуальных социальных задач.

Первый конкурс на лучший социальный проект года состоялся в 2015 году. Тогда в нем приняли участие 15 субъектов РФ, предоставив на суд жюри более 60 проектов социального предпринимательства.