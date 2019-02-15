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Экономика

Соглашение об экологическом партнерстве заключили Михаил Ведерников и ГК «Титан»

15 февраля 2019 года, 09:49

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский в четверг, 14 февраля, на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение об экологическом партнерстве, сообщили "Псковской правде" в пресс-службе администрации области.

-Поддержание экологической безопасности — принципиально важная тема в рамках нашего сотрудничества. Важно, что еще до момента строительства производства мы оговариваем с партнерами совместную работу в сфере экологического контроля, и инвестор гарантирует, что работа будет вестись в соответствии с действующим законодательством. Для жителей региона действительно важна прозрачная работа „Титан-Полимер“, и мы ценим готовность группы компаний „Титан“ и лично Михаила Александровича к сотрудничеству, — сказал губернатор. Михаил Ведерников подчеркнул, что органы власти оказывали и будут оказывать всестороннее содействие в реализации проекта, но вместе с тем и тщательно следить за выполнением всех экологических норм и требований.

-Имея 30-летний опыт в реализации проектов, я могу сказать, что на псковском заводе „Титан-Полимер“ будут собраны самые лучшие технологии, и причин для беспокойства нет, — сказал Михаил Сутягинский. Он сообщил, что на первой стадии расчетно-защитная зона завода БОПЭТ-пленок составит не более 100 метров, и ему будет присвоен низкий класс воздействия на окружающую среду. Проект по запуску завода ПЭТФ гранул тоже будет соответствовать лучшим мировым стандартам. 

-Рассчитанная зона рассеивания составляет около 500 метров, но благодаря дополнительным технологическим решениям, санитарно-защитную зону планируется еще сократить, — отметил Михаил Сутягинский. Инвестор также сообщил, что компания планирует провести общественные слушания, чтобы донести до населения все особенности будущего производства. 

-Жителям Псковской области не о чем беспокоиться, — еще раз подчеркнул руководитель ГК «Титан».

Михаил Ведерников также добавил, что с руководством компании «Титан» достигнута договоренность, что строительством предприятия займется специализированная компания, которая отвечает требованиям заказчика, но к работам по возведению дополнительной инфраструктуры, зданий, строений, прокладке дорог и коммуникаций в первую очередь будут привлекаться местные компании.

ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» — якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс тонн год.

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