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Культура

Михаил Ведерников: Псковская область подключилась к проекту «Кино России»

14 февраля 2019 года, 17:56

14 февраля на площадке РИФ-2019 в Сочи губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил соглашение о развитии кино- и телепроизводства на территории региона с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения. Со стороны АСИ документ подписала Светлана Чупшева, вторым подписантом был председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Псковская область подключилась к проекту «Кино России», который Ассоциация продюсеров кино и телевидения реализует совместно с Агентством стратегических инициатив и при активной поддержке Фонда кино. Наш регион обладает богатым историко-культурным и природным наследием, которое может и должно быть использовано в процессе кинопроизводства. Поэтому мы рассматриваем свое участие в этом проекте как один из серьезных элементов инвестиционной и туристской привлекательности региона. Будут создаваться максимально благоприятные условия кинокомпаниям, которые готовы прийти на Псковщину как надежные партнеры. Мы уже работаем в этом направлении с кинокомпанией «Ленфильм», и сегодняшние договоренности - дополнительная помощь в этой работе», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что с 2019 года в Псковской области запущена технология «рибейта», благодаря которой кинопроизводители смогут вернуть себе часть понесенных затрат.

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