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Культура / Выставка

Светлана Горшкова: На ярмарке «ART-ель» жду старых и новых покупателей

14 февраля 2019 года, 16:20

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Начало года - время воплощать новые творческие идеи. Мастер Светлана Горшкова для наступающего сезона подготовила много новых изделий, которые, как она надеется, полюбятся покупателям, уже хорошо знакомым с ее творчеством и привлекут тех, кто работы мастерицы откроет для себя впервые. Ждет рукодельница и новых учеников на своих мастер-классах.

Фото предоставлено Светланой Горшковой.

В декабре 2018 года я принимала участие в ярмарке-выставке «Ладья. Зимняя сказка» в Москве, в этом году хотелось бы принять участие в мероприятиях Ганзейских дней в Пскове.

Светлана Горшкова, мастер
Фото предоставлено Светланой Горшковой.
Для посетителей весенней «ART-ели» мастер создала текстильные, вязаные игрушки, конфетные букеты, открытки, изделия из бересты.

Фото предоставлено Светланой Горшковой.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.

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