Мария Храмцова: Постараюсь освоить изготовление мягких игрушек по типу «тедди»

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.
В наступившем творческом сезоне планирую поучаствовать по мере возможности во всех ремесленных ярмарках, особенно на Ганзе-2019. Постараюсь освоить изготовление мягких игрушек по типу «тедди» - зайцев, мишек и других милых братьев меньших.
Мария Храмцова, мастер
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
Любители хендмейда знают Марию Храмцову как мастера, который шьет текстильные куклы по мотивам кукол Татьяны Коннэ, изготовливает сувенирное мыло и вяжет салфетки крючком.
На ярмарке будут представлены куклы и сувенирное мыло.
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
Фото предоставлено Марией Храмцовой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.
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