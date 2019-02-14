Ольга Погорелова: Для меня ярмарка «ART-ель» – это всегда море позитива

В Пскове 2 и 3 марта пройдёт традиционная весенняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают о том, что ждут от наступившего творческого сезона, и чем порадуют гостей мероприятия.

Творческими планами на новый сезон с «Псковской правдой» поделилась рукодельница Ольга Погорелова.

Уже шьются более 30 новых бабочек из тканей, которые еще никто не видел. Для меня ярмарка «ART-ель»– это всегда море позитива, общения с новыми людьми и старыми знакомымиК каждой ярмарке готовлюсь отдельно: выбираю новые ткани, из которых сошью бабочки – люблю удивлять даже тех, кто уже является моим клиентом. Весенняя ярмарка всегда отличается свежим взглядом на старые вещи: у всех в душе весна и хочется сделать что-то новенькое и побольше.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли без суеты запастись подарками сразу для всех близких.

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