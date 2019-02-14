Между Псковом, Великим Новгородом и Петрозаводском с 22 февраля будет курсировать «Ласточка»

Скоростной поезд «Ласточка» соединит Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. Запуск нового железнодорожного маршрута анонсировали 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы трех регионов СЗФО - Михаил Ведерников, Андрей Никитин и Артур Парфенчиков - и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Поезда начнут ходить уже с 22 февраля.

Все участники церемонии сошлись во мнении, что, по сути, запуск «Ласточки» между тремя областными центрами - это историческое событие, потому как железнодорожное сообщение впервые за всю историю свяжет три субъекта РФ, расположенных в границах одного федерального округа.

Дмитрий Пегов рассказал, что поезд был изготовлен специально для этого маршрута. Состав имеет вагоны трех классов и может работать на переменном, постоянном токе и тепловозной тяге. Кроме того, его расписание синхронизировано таким образом, чтобы на станции Чудово пассажиры смогли пересесть на поезд «Сапсан», следующий по маршруту Санкт-Петербург - Москва.

«Приглашаем всех туристов воспользоваться новой возможностью посетить исторические места нашей страны», - добавил замгендиректора «РЖД».

«Это хорошая альтернатива путешествиям на автомобиле, особенно для детских экскурсионных групп», - отметил в свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Новый маршрут поможет сформировать интересные туристические продукты, которые свяжут три уникальных, исторически связанных региона России», - сказал губернатор Республики Карелии Артур Парфенчиков.

«Это очередной шаг в совершенствовании транспортной доступности Псковской области», — отметил Михаил Ведерников. - Уверен, маршрут будет востребован у жителей всех трех регионов-участников проекта «Серебряное ожерелье». Глава Псковской области также выразил уверенность, что нововведение будет способствовать развитию туризма, в том числе детского, а также деловых связей между регионами. «Это транспортный треугольник будущего», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников также напомнил, что с 1 марта вводится третья, дневная пара поездов «Ласточка» между Псковском и Санкт-Петербургом и поблагодарил ОАО «РЖД» за сотрудничество.